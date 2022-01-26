قرار عن مصرف لبنان يتعلّق بـ"الشيكات"...ماذا جاء فيه؟

صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط رقم 13405 يتعلق بـ"الشيكات" المصرفيّة وقد جاء فيه: على المصارف عدم رفض "الشيكات" التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية إلا في حالتين.



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