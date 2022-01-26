التمويل الأميريكي لمنظمة الصحة العالمية يتراجع

أظهرت بيانات مؤقتة أنَّ التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية انخفض 25 % خلال جائحة فيروس كورونا.ونتج الانخفاض الكبير في الإسهام المالي الأمريكي مقارنة بالعامين السابقين عن الخفض الذي قرره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في التمويل الأمريكي للمنظمة.يتجه التمويل الأمريكي إلى الارتفاع مرة أخرى في ميزانية العامين المقبلين بعد تعهدات جديدة في ديسمبر، منها 280 مليون دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. غير أنَّ الإدارة الحالية أثارت شكوكاً إزاء دعم واشنطن للمنظمة العالمية مستقبلاً.وطبقاً لبيانات مؤقتة لمنظمة الصحة العالمية تضمنتها وثيقة ميزانية اطلعت عليها "رويترز" ولم تُعلن بعد؛ تقلصت الإسهامات المالية الأمريكية في ميزانية المنظمة بأكثر من 200 مليون دولار في عامي 2020 و2021.وتمكّنت منظمة الصحة العالمية مع ذلك من الحصول على مزيد من التمويل من مانحين آخرين، مما مكّنها من زيادة إجمالي ميزانيتها.وأظهرت البيانات المؤقتة أنَّ واشنطن دفعت 672 مليون دولار في آخر ميزانية، علماً أنَّ مدتها سنتان في مقابل 893 مليوناً في ميزانية 2018-2019.ونتيجة لذلك؛ لم تعد الولايات المتحدة أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، وحلّت محلها بالتدريج ألمانيا من خلال تحويلات مالية زادت على مليار دولار في العامين الماضيين.ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق. كما لم يقدّم المتحدث باسم المنظمة أي تعليق رسمي بعد.والمانح الثالث على الترتيب لمنظمة الصحة العالمية هو "مؤسسة بيل ومليندا غيتس" التي قدّمت للمنظمة 584 مليون دولار في ميزانية 2020-2021. ولم ترد المؤسسة بعد على طلب للتعليق.