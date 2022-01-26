الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 23200 - 23250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23300 - 23400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.