بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23200 - 23250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.