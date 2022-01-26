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إقتصاد
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
26-01-2022
|
14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23200 - 23250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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