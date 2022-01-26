لأول مرة منذ 2014.. خام برنت يلامس 90 دولارًا

لامس النفط 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات، الأربعاء، مدعومًا بنقص المعروض وتزايد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن مزيد من الاضطراب في سوق ضيقة بالفعل.وارتفع خام برنت 1.67 دولار، أو 1.9٪، إلى 89.87 دولار بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، بعد أن بلغ 90.02 دولار ، وهي المرة الأولى التي يكسر فيها المؤشر القياسي العالمي ذلك المستوى منذ أكتوبر 2014.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي. 1.69 دولار أو 2٪ إلى 87.28 دولار.والثلاثاء، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا.وشنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين هجوما صاروخيا على قاعدة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. اقرأ أكثروقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة النفطية إن "القلق من اضطرابات الإمدادات المحتملة في الشرق الأوسط وروسيا يوفر دعماً صعودياً لسوق النفط".وتعاني الولايات المتحدة من نقص بأكثر من مليون برميل، بينما تواجه أوبك + مشكلة في تلبية أهداف الإنتاج الشهرية مع استعادة الإمدادات للأسواق عقب تخفيضات جذرية في عام 2020.وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك +، في الثاني من فبراير للنظر في زيادة أخرى للإنتاج.وارتفعت المخزونات في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير، مع ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض متواضع في المخزونات.وينتظر المستثمرون في جميع الأسواق التحديث القادم للسياسة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 2 بعد الظهر، ومن المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط لرفع أسعار الفائدة في مارس حيث يركز على محاربة التضخم.