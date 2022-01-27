إقتصاد

أردوغان يدعو للاقتراض من بنوك الدولة بعد تخفيضات للفائدة

Lebanon 24
27-01-2022 | 01:00
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حث الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك اليوم الأربعاء على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.

وقال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36% الشهر الماضي.

ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة  تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في  تشرين الثاني وكانون الأول، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.
المصدر: CNBC
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