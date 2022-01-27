إقتصاد

بعد بيان الاحتياطي الاتحادي... الدولار يرتفع لأعلى مستوى

Lebanon 24
27-01-2022 | 03:00
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صعد الدولار الأميركي لأعلى مستوى في خمسة أسابيع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية في اذار، كما هو متوقع، وأن يبدأ لاحقا تقليصا كبيرا لحيازاته من الأصول.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.51 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1241 دولار، في حين هبط الين الياباني 0.64 بالمئة إلى 114.58 للدولار.
المصدر: سكاي نيوز
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