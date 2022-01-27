شركة Tesla تعلن عن نتائج أقوى من التوقعات في الربع الرابع

أبلغت شركة Tesla اليوم عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أقوى من المتوقع، لكن سهم الشركة تراجع بشكل طفيف في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن حذرت شركة صناعة السيارات من أن مشكلات سلاسل التوريد قد تستمر طوال عام 2022.ووصلت ربحية السهم المعدلة إلى 2.52 دولار للسهم مقابل 2.36 دولار متوقعة.وحققت الشركة إيرادات بنحو 17.72 مليار دولار مقابل 16.57 مليار دولار متوقعة.وارتفعت الإيرادات بنسبة 65% على أساس سنوي في الربع الرابع، بينما بلغ إجمالي إيرادات السيارات 15.97 مليار دولار، بزيادة 71%.وبلغت عائدات توليد الطاقة والتخزين 688 مليون دولار ، بانخفاض 8% وهو أقل من توقعات StreetAccount البالغة 815.1 مليون دولار.وارتفع صافي الدخل، عند 2.32 مليار دولار، بنحو 760%.وقالت تسلا إن لديها هامش ربح إجمالي قدره 27.4% ، مقارنة بـ 26.6% في الربع السابق.وقالت الشركة: "كانت مصانعنا تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية لعدة أرباع حيث أصبحت أزمة سلاسل التوريد العامل المحدد الرئيسي ، والذي من المرجح أن يستمر حتى عام 2022".