مؤشرS&P500 يغلق منخفضا..اليكم التفاصيل!

أغلق المؤشر مؤشرS&P500 في وول ستريت منخفضا اليوم الأربعاء بعد أن ارتد بشكل مفاجئ عن مكاسب قوية سجلها في وقت سابق من الجلسة عقب نشر بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.وأغلق داو جونز منخفضا أيضا، لكن ناسداك شهد تعافيا في أواخر التعاملات ليغلق على ارتفاع طفيف.وفي حين تمتعت المؤشرات الثلاثة جميعها بقفزة وجيزة بعد أن أبقت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر، إلا أن تلك المكاسب سرعان ما تبخرت مع تحذير بيان مجلس الفدرالي من أنه سيبدأ قريبا زيادة النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية لمحاربة التضخم المستمر المرتبط بمشاكل سلاسل التوريد الناتجة عن الجائحة.وأغلق مؤشرS&P500 منخفضا 6.65 نقطة، أو 0.15%، إلى 4349.80 نقطة في حين أنهى المؤشر ناسداك المجمع الجلسة مرتفعا 0.2%.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.83 نقطة، أو 0.36%، ليغلق عند 34175.90 نقطة.