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إقتصاد
خبير مالي يتحدث عن سعر الصرف.. هذا ما قاله
Lebanon 24
27-01-2022
|
01:26
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اعتبر الخبير المالي باتريك مارديني ان زيادة الرسوم والضرائب الموضوعة بشكلها الحالي ستعمّق الركود متوقعاً زيادة بكلفة أسعار الاتصالات والكهرباء لتأمين المداخيل لتأمين المصاريف ولكن أيضاً على هذه القطاعات تخفيض مصاريفها.
مارديني وفي حديث لصوت كل لبنان لفت الى ان سعر الصرف بقي معلّقاً في الموازنة، مشيراً الى ان الحديث عن سعر صرف قريب على سعر "صيرفة" يجعلنا أقرب الى سعر السوق الموازية.
وقال: الأرقام الواقعية أكثر يمكن البناء عليها ولكنها ليست إصلاحات بحدّ ذاتها فالإصلاح يبدأ من إعادة الهيكلة.
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