"تراجع طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، 23000 ليرة للشراء و23050 ليرة للمبيع لكل دولار اميركي.

وامس، انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ 23100 - 23150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.