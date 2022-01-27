إقتصاد

هذا ما قاله النائب السابق لحاكم مصرف لبنان عن احتياطي الذهب!

Lebanon 24
27-01-2022 | 03:55
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قال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش انه "لا يعتقد أبداً ان هناك خطراً على الذهب، ودائماً ما يتم اجراء جردة للذهب الموجود في لبنان لدى المصرف المركزي لكن هذا الجردة لم تحصل منذ زمن بعيد. 
 
 
واضاف في حديث لـ"الجديد" ان "الذهب الموجود لا يُعد احتياطي الزامي بل اختياري ومن الحرمات استخدام الذهب دون انجاز خطة تعافي واضحة، والا فسيكون مصير هذا الذهب كمصير الاحتياطي النقدي.
 
ولفت العياش الى ان ا"لقاضية غادة عون لم تتصل به لكي تسأله عن احتياطي الذهب، واذا كانت تريد ان تتأكد فعليها القيام بجردة عبر خبير مُختصّ.
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