إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضه، وبلع عصر اليوم 22750 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23000 - 23050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.