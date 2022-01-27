دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية انخفاضه بشكل طفيف، وبلع مساء اليوم 22725 - 22775 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22750 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.