إقتصاد

المغرب يفتتح مصنعا لانتاج لقاحات كورونا باستثمارات ضخمة!

Lebanon 24
28-01-2022 | 05:00
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افتتح المغرب اليوم الخميس بحضور الملك محمد السادس مصنعا لانتاج اللقاح المضاد لكورونا باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا المصنع سيساهم في "تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية".

وأضافت أن المشروع يندرج "ضمن رؤية العاهل المغربي الرامية إلى جعل المملكة مركزا في مجال التكنولوجيا الحيوية على صعيد أفريقيا والعالم، يكون قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل".

ويستهدف المصنع، الواقع بمنطقة بنسليمان قرب الدار البيضاء، إنتاج 116 مليون وحدة بحلول 2024 عبر "ثلاث خطوط صناعية".

وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا وزجاجات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد.

وسوف تطلق عبوات تجريبية في 30 يوليو تموز المقبل.

وقالت الوكالة إن هذا المشروع ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص "لاسيما بمواكبة من الشركة السويدية ريسيفارم".
المصدر: CNBC
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