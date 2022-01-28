على الرغم من مخاوف أزمة سلاسل التوريد.. إيرادات Apple الى ارتفاع!

سجلت Apple أكبر ربع منفرد لها من حيث الإيرادات على الإطلاق، حيث نمت المبيعات بنسبة تزيد عن 11% على الرغم من تحديات سلاسل التوريد والوباء.وتفوقت Apple على تقديرات المحللين للمبيعات في كل فئة من فئات المنتجات باستثناء أجهزة iPad.ووصلت ربحية السهم 2.10 دولارًا أميركيًا مقابل 1.89 دولارًا أمريكيًا متوقعة، بزيادة 25% على أساس سنوي.فيما وصلت الإيرادات 123.9 مليار دولار مقابل 118.66 مليار دولار متوقعة، بزيادة 11% على أساس سنوي.وبلغت عائدات iPhone نحو 71.63 مليار دولار مقابل 68.34 مليار دولار متوقعة، بزيادة 9% على أساس سنوي.ووصلت عائدات الخدمات 19.52 مليار دولار أميركي مقابل 18.61 مليار دولار أمريكي متوقعة ، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.وبلغت عائدات Mac نحو 10.85 مليار دولار مقابل 9.52 مليار دولار المقدرة، بزيادة 25% على أساس سنوي.فيما وصلت عائدات iPad نحو 7.25 مليار دولار مقابل 8.18 مليار دولار المقدرة، بانخفاض 14% على أساس سنوي.ووصل الهامش الإجمالي43.8% مقابل 41.7% متوقعة.و لم تقدم Apple إرشادات رسمية حول التوقعات للربع الحالي، ولم تقدم Apple إرشادات منذ بداية جائحة كورونا، مشيرة إلى عدم اليقين.وأصدرت Apple طرازات جديدة من iPhone في سبتمبر، وكان هذا الربع هو الربع الأول الكامل لمبيعات iPhone 13 ، مما يمنح المستثمرين معاينة لمدى تنافسية الأجهزة في السوق. وارتفعت المبيعات بنسبة 9% سنويًا لتصل إلى 71.63 مليار دولار، على الرغم من أنها تنمو بشكل أبطأ من إجمالي أعمال Apple.