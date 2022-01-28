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إقتصاد
تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم ما سجلته اليوم
Lebanon 24
28-01-2022
|
00:13
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تراجع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 1000 ليرة فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 5400 ليرة، وسعر قارورة الغاز 4300 ليرة.
وعليه أصبحت الاسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 353600
بنزين 98 أوكتان: 364800
المازوت: 325800
الغاز: 276000
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