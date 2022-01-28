خبير اقتصادي يتحدث عن الموازنة.. هذا ما قاله عن الخلل فيها

لفت الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث لصوت لبنان ان الموازنة تتضمن عوائق كبيرة.

كما اشار الى عدم وجود اصلاحات ضريبية لافتاً الى ان الموازنة تفتقر للاصلاح النقدي، والاداري والضريبي.

وقال يشوعي أن هذه الموازنة عقيمة خالية من اي خصوبة اقتصادية وهي ابعد ما تكون عن الاصلاح خصوصاً اذا ارادت الحكومة ان تجعل منها مدخلاً للاصلاح وللمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.