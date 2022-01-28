"بعد انخفاضه أمس"... هذا ما سجله الدولار صباحا؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 22600 و22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وامس، اقفل سعر صرف الدولار على تسعيرة تتراوح، ما بين 22725 - 22775 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.