إقتصاد

صندوق النقد: النمو الاقتصادي العالمي الى تراجع

Lebanon 24
28-01-2022 | 10:00
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خفَّض صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى4.4%، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن توقُّعات أكتوبر 2021، وذلك بفعل انخفاض التوقُّعات لنمو أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

خمسة عوامل ساهمت بالضغط على الاقتصادات العالمية، وانعكست بشكل أساسي على تخفيض توقُّعات الصندوق، هي: التضخم، وأسعار الطاقة، وأزمة سلاسل التوريد، والديون، ومتحورات كورونا.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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