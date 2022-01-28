إقتصاد

شركات عالمية تستثمر بالثروة السمكية السعودية

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:00
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تعتزم ثلاث شركات روسية ودنماركية وهندية الدخول في تحالفات مع خمس شركات سعودية لإنشاء مشاريع مشتركة في المملكة بقيمة 300 مليون ريال في مجال استزراع وتصدير الأسماك.

مصدر خاص كشف لـ"الشرق" أنه سيتم خلال الأيام القريبة المقبلة توقيع خمس اتفاقيات استثمارية تركز على توطين التقنيات الحديثة في قطاع الثروة السمكية، لاسيما مجال الاستزراع المائي، بالإضافة لتعزيز عملية تصدير المنتجات السمكية المستزرعة في السعودية، خصوصاً إلى السوق الروسية.

الاتفاقية الأولى ستكون بين "المجموعة الوطنية للاستزراع المائي" وشركة "بروموريه" الروسية، والثانية بين "إضافات" و"يونيبايو" الدنماركية، والثالثة بين "الرواء" وشركة "سفايا" الهندية، بحسب المصدر، الذي تحفظ على ذكر أسماء الشركتين السعوديتين الإضافيتين اللتين ستوقعان اتفاقيات مماثلة أيضاً نظراً لكونها مدرجة بالبورصة.

50 فرصة استثمارية
تسعى المملكة العربية السعودية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات، في وقتٍ تجاوزت صادراتها مليار ريال (270 مليون دولار)، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية علي الشيخي لـ"الشرق". والذي أوضح أيضاً أن استيراد الأسماك من قِبل المملكة انخفض بنسبة 40% عام 2021، مقارنةً بعام 2019.

تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن دون ذلك عدد من التحدّيات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية، منها انخفاض الطلب على المنتجات المستزرعة محلياً، وضعف نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الأعلاف، ما يُسبب بارتفاع التكاليف التشغيلية التي تشكل 60% من تكلفة الإنتاج وتزيد 3 أضعاف عن أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وفق المصدر، فإن الاتفاقيات بين الشركات السعودية من جهة والروسية والدنماركية والهندية من جهة أخرى، سيتم توقيعها على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للثروة السمكية الذي ينطلق الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة كبرى شركات الأسماك في العالم، وستطرح خلاله وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية 50 فرصة استثمارية للشركات الأجنبية والسعودية، في مجالات تطوير مرافئ صيد السمك وخدماتها، وصناعة الاستزراع المائي، والصناعات التحويلية للمنتجات السمكية، والتعبئة والتغليف، والأنظمة المغلقة في الاستزراع المائي.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
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