إنخفاض إضافي لدولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22550 - 22600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 22600 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.