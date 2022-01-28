على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 22500 - 22550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22550 - 22600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.