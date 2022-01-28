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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
28-01-2022
|
14:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 22500 - 22550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22550 - 22600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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