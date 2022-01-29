إقتصاد

"فاينانشال تايمز": الاتحاد الأوروبي يعتزم التفاوض مع أذربيجان بحثا عن مصادر بديلة للغاز

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:00
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أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون تعتزم إجراء مفاوضات مع أذربيجان في فبراير المقبل لبحث إمكانية زيادة توريدات الغاز للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون أوروبيون للصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي يخشى تقليص روسيا توريدات الغاز إلى أوروبا في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب التصعيد المحتمل حول أوكرانيا.

وأوضحوا أن "الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال وفد إلى أذربيجان لتنظيم توريدات الغاز إذا حصلت أي حالة طارئة".

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري أيضا مباحثات مع "بعض الدول الآسيوية" حول التوريدات المحتملة للغاز المسال.

وكان المتحدث الرسمي باسم شركة SOCAR الأذربيجانية الحكومية للنفط والغاز إبراهيم أحمدوف قد قال في وقت سابق إن أذربيجان تدرس فرص زيادة توريدات الغاز إلى أوروبا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.
المصدر: روسيا اليوم
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