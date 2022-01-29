إقتصاد

النفط يسجّل أعلى مستوياته منذ العام 2014

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:00
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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل. وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24 بالمئة وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل. وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم.

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
المصدر: سكاي نيوز
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