دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله عصراً

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22225 - 22275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 22500 - 22550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.