إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله عصراً

Lebanon 24
29-01-2022 | 10:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22225 - 22275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 22500 - 22550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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