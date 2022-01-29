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إقتصاد
تركيا توقع أول عقد تصدير للطائرة القتالية "بيرقدار آقنجي"
Lebanon 24
29-01-2022
|
12:00
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ذكرت وكالة "الأناضول" أن شركة "بايكار" التركية لصناعة الطائرات المسيرة، وقعت أول عقد تصدير للطائرة القتالية بلا طيار "بيرقدار آقنجي"، التي تعتبر واحدة من أحدث منتجات الشركة.
وقال خلوق بيرقدار، رئيس فرع إسطنبول في الرابطة التركية لمجموعة الصناعات الدفاعية والملاحة الجوية والفضائية، ومدير عام شركة "بايكار": أتممنا الإجراءات اللازمة ووقعنا عقد التصدير الأول للطائرة القتالية التركية غير المأهولة "بيرقدار آقنجي (Bayraktar Akıncı TİHA)".
وأضاف: "في إطار العقد، سنقوم بتسليم الجهة المستوردة العدد المطلوب من الطائرة بيرقدار آقنجي، والأنظمة الأرضية لها في عام 2023"، دون أن يكشف هوية الجهة المستوردة.
وذكر أن الطائرة المسلحة غير المأهولة "بيرقدار تي بي 2" تم توقيع عقود لتصديرها مع 16 دولة.
وقال بيرقدار في تصريحات لـ"الأناضول" أن زيادة حجم الصادرات التي تحققت وفق رؤية الاعتماد على الذات، كان "أكبر نجاح لقطاع الصناعات الدفاعية" في عام 2021، مشيرا إلى أن تلك الصادرات حطمت العام الماضي رقما قياسيا، متجاوزة لأول مرة عتبة الـ3 مليارات و22 مليون دولار.
وأضاف أن القيمة المضافة المحلية في تكوين الصادرات تتطور بطريقة متزايدة من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه إلى جانب توفير مكاسب اقتصادية، توفر الصادرات الدفاعية أيضا أساسا مناسبا لإقامة علاقات استراتيجية مع البلدان المستوردة لتلك التقنيات، وتطوير الأنشطة التجارية والاجتماعية معها.
وذكر أن 75 في المئة من إجمالي الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين.
وقال إن الهدف الرئيسي للقطاع هو زيادة حصته في السوق العالمية، ودخول تركيا قائمة أكبر 10 دول مصدرة للتقنيات الدفاعية في غضون 5 سنوات، مضيفا أن تركيا نجحت خلال السنوات الأخيرة في تخفيض وارداتها الدفاعية بنسبة 60 في المئة.
وتابع: "نقوم الآن بتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المطورة والمصنّعة محليًا مثل المركبات المدرعة والطائرات والمنصات البحرية والذخيرة والطائرات بدون طيار إلى 169 دولة حول العالم، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبلدان الاتحاد الأوروبي".
المصدر:
روسيا اليوم
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