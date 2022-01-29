إقتصاد

اتفاق جديد بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي

Lebanon 24
29-01-2022 | 23:00
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أبرمت الأرجنتين اتفاقا مبدأيًا مع صندوق النقد الدولي بشأن صفقة جديدة بقيمة 44.5 مليار دولار، في إنجاز كبير في المحادثات المتوترة لإعادة هيكلة القروض التي لا تستطيع البلاد سدادها.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في خطاب للشعب: "كان لدينا ديون غير مستحقة الدفع، مما تركنا بلا حاضر ومستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول سيسمح لنا بالنمو والوفاء بالتزاماتنا من خلال النمو".

وأضاف فرنانديز إن الاتفاقية لن تحد من الخطط الاقتصادية أو الإنفاق في الأرجنتين.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن موظفيه توصلوا إلى "تفاهم" مع الحكومة في الأرجنتين بشأن السياسات الرئيسية التي ستدعم الاتفاق النهائي، بما في ذلك المسار نحو ضبط أوضاع المالية العامة، والذي كان نقطة شائكة رئيسية في المحادثات.

وقال لويس كوبيدو رئيس بعثة صندوق النقد بالأرجنتين في بيان "توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الأرجنتينية إلى تفاهم بشأن السياسات الرئيسية كجزء من مناقشاتهم الجارية لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

وقال صندوق النقد الدولي إن الصفقة ستسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وستحمي البرامج الاجتماعية المستهدفة، بينما سيتم تخفيض دعم الطاقة "بطريقة تدريجية".

وأضاف صندوق النقد الدولي أن الجانبين سيواصلان عملهما في الأسابيع المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين.
المصدر: CNBC
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