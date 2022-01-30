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إقتصاد
رغم التراجعات... مستثمرو العملات المشفرة يتضاعفون بمعدل مرعب!
Lebanon 24
30-01-2022
|
08:00
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قدّرت منصة تداول العملات المشفرة Crypto.com أن مليار شخص سيستثمرون في العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام.
وبناءً على البيانات التي جمعتها الشركة، فإن الانخفاضات التي أصابت العملات المشفرة خلال 2022، قد رفعت جاذبيتها للمستثمرين، حيث تضاعف أعداد المتعاملين في العملات المشفرة 3 مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقادت التراجعات الأخيرة فقدان بيتكوين لنحو 45% من أعلى مستوياتها المحققة في نوفمبر الماضي.
من جانبه، قال محلل الاستثمار في شركة تايتان غلوبال كابيتال، جريت تراكولهون، إن غالبية الأشخاص الذين يستثمرون في الأصول الرقمية يشترون لأغراض المضاربة، على أمل تحقيق عائد. لكن حفنة من الشخصيات البارزة دعمت العملات المشفرة بما في ذلك الموجة الأخيرة من السياسيين والرياضيين الذين يقبلون شيكات الرواتب عبر بيتكوين، مما يزيد من الضجة حول التبني الجماعي المتوقع.
وعلى الرغم من العقبات، يرى مؤيدو العملات المشفرة أن عام 2021، كان لحظة انطلاق للأصول الرقمية، حيث زاد عدد الحيازات بنسبة 178% لتصل إلى 295 مليون مستثمر، وفقاً لموقع Crypto.com.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، إن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى المليار حيازة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت": "هناك بعض التطبيقات التي لديها بحد ذاتها حوالي مليار مستخدم، لذلك إذا انتهى أحدهم بإدخال العديد من المستخدمين إلى التشفير، فهذا وحده قد يجعلك قريباً جداً". "نحن لسنا بعيدين بالفعل".
المصدر: العربية
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