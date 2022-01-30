"كيمانول" تتحول للربحية وتحقق 244 مليون ريالا ...اليكم التفاصيل!

تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" إلى الربحية في 2021، لتحقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 243.9 مليون ريال، مقابل خسائر 276 مليون ريال، في 2020.وخلال عام 2021، بلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 286 مليون ريال، مقابل خسائر في 2020، بلغت 236 مليون ريال.وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع 79.8 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن يعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وسعي الشركة لاستكشاف أسواق جديدة ذات عوائد ربحية أعلى مما ساهم في زيادة الايرادات.