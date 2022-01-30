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إقتصاد
"كيمانول" تتحول للربحية وتحقق 244 مليون ريالا ...اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
30-01-2022
|
01:00
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تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" إلى الربحية في 2021، لتحقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 243.9 مليون ريال، مقابل خسائر 276 مليون ريال، في 2020.
وخلال عام 2021، بلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 286 مليون ريال، مقابل خسائر في 2020، بلغت 236 مليون ريال.
وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع 79.8 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن يعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وسعي الشركة لاستكشاف أسواق جديدة ذات عوائد ربحية أعلى مما ساهم في زيادة الايرادات.
وأضافت أن التحسينات الملموسة لاعتمادية المصانع حدَّت من الأعطال والتوقفات غير المجدولة للمصانع مما أدى إلى زيادة الكميات المباعة وانخفاض التكلفة الثابتة لكل طن منتج.
وأوضحت الشركة أن هذه الأرباح جاءت على الرغم من ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام وسلاسل الإمداد بشكلٍ عام، علماً بأنه تم خفض 25 مليون ريال من أرباح الشركة للعام الحالي نظراً لانخفاض قيمة بعض أصول الشركة.
كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في هذا العام بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.
المصدر: العربية
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