إقتصاد

"كيمانول" تتحول للربحية وتحقق 244 مليون ريالا ...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
30-01-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-912885-637791266180447221.jpg
Doc-P-912885-637791266180447221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" إلى الربحية في 2021، لتحقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 243.9 مليون ريال، مقابل خسائر 276 مليون ريال، في 2020.

وخلال عام 2021، بلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 286 مليون ريال، مقابل خسائر في 2020، بلغت 236 مليون ريال.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع 79.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن يعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وسعي الشركة لاستكشاف أسواق جديدة ذات عوائد ربحية أعلى مما ساهم في زيادة الايرادات.
 
وأضافت أن التحسينات الملموسة لاعتمادية المصانع حدَّت من الأعطال والتوقفات غير المجدولة للمصانع مما أدى إلى زيادة الكميات المباعة وانخفاض التكلفة الثابتة لكل طن منتج.

وأوضحت الشركة أن هذه الأرباح جاءت على الرغم من ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام وسلاسل الإمداد بشكلٍ عام، علماً بأنه تم خفض 25 مليون ريال من أرباح الشركة للعام الحالي نظراً لانخفاض قيمة بعض أصول الشركة.

كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في هذا العام بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2022-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2022-01-30
10:00 | 2022-01-30
09:45 | 2022-01-30
08:00 | 2022-01-30
05:00 | 2022-01-30
03:00 | 2022-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website