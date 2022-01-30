ستجذب أكثر من مليار شخص... العملات المشفرة الى الواجهة من جديد

تتوقع منصة التداول "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) أن يبلغ عدد المتعاملين في أسواق العملات المشفرة مليار شخص مع نهاية هذا العام.يعتبر هذا الرقم مرتفعاً للغاية، إذ أنه لا يعادل 3 أضعاف عدد المستثمرين في العام الماضي فحسب، وفق أرقام الشركة، وإنما لأن كثيراً من الناس يساورهم شك في أن بتكوينوالأصول الرقمية الأخرى داخلة في شتاء تشفيري بارد، كما أن حالة الضعف في أسواق الرموز المشفرة تشكل خلفية باردة لهذه التوقعات المتفائلة، لكن أنصارها مازالوا متمسكين برأيهم.استمر تدهور الأصول الخطرة في الشهر الحالي، حيث واصلت عملة بتكوين النزيف بخسارة نحو 45% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نوفمبر الماضي، وهو ما يكفي لاستدعاء الخوف من أن تشهد أسواقها ركوداً طويلاً مثل الذي أصابها في عام 2018. غير أن المروجين لها لا يتراجعون عن دعواهم باتساع رقعة استخدامها وزيادة أسعارها.مثال ذلك ما يقوله غريت تراكولهون، وهو محلل استثمار لدى شركة "تيتان كابيتال مانجمنت" (Titan Global Capital Management) بالولايات المتحدة: "سيكون هذا العام أول الأعوام التي يمتنع فيها الناس عن القول إن الرموز المشفرة لم تعد تياراً سائداً".مضاربة وتقلبات عنيفةإن أغلب من يستثمرون أموالهم في الأصول الرقمية يشترونها لأغراض المضاربة، آملين في تحقيق عائد من وراء ذلك، غير أن حفنة من الأشخاص البارزين أعلنوا دعمهم وميلهم إلى العملات المشفرة - ومنها هذه الاندفاعة الأخيرة بين رياضيين وسياسيين يقبلون تلقي رواتبهم بعملة بتكوين – معززين بذلك الحديث الدائر حول توقع تبني العملة المشفرة على نطاق واسع.مع ذلك يواجه المستثمرون الجدد عراقيل في أسواق العملات المشفرة، فقد تشهد هذه الأسواق فترات عديدة من التقلب العنيف مستقبلاً إذ تتعامل السوق مع حالة الغموض التي تحيط بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة على الاقتراض، بحسب أنستازيا أموروزو، خبيرة استراتيجية الاستثمار لدى شركة "آي كابيتال" (iCapital). علاوة على الصعوبات التي يواجهها الأفراد في فهم كيفية تشغيل مجموعة من تطبيقات شبكة الجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3).