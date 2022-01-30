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إقتصاد
سعر الدولار يرتفع مجدداً.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
30-01-2022
|
13:44
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بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم الأحد في السوق الموازية 22000 ليرة للمبيع و 21900 ليرة شراء .
وكان سعر الصرف قد سجل في فترة ما بعد الظهر ما بين 21800 - 21850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، ما بين مبيع وشراء.
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سعر الصرف
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