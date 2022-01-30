سعر الدولار يرتفع مجدداً.. كم بلغ مساء اليوم؟

بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم الأحد في السوق الموازية 22000 ليرة للمبيع و 21900 ليرة شراء .

وكان سعر الصرف قد سجل في فترة ما بعد الظهر ما بين 21800 - 21850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، ما بين مبيع وشراء.