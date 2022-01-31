إقتصاد

في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا...الغاز الطبيعي الأميركي الى ارتفاع

Lebanon 24
31-01-2022 | 03:00
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صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو 8% مع افتتاحية أولى جلسات الأسبوع، ويأتي صعود الغاز الطبيعي الأميركي في ظل التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.

حيث تترقب الدول الكبرى ما سيحدث في الصراع العسكري المحتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأحد 30 يناير إن من الضروري أن تنوع أوروبا إمداداتها من الطاقة وذلك في الوقت الذي قالت فيه بريطانيا أن هناك "احتمالا كبيرا" لأن تكون روسيا، وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي، تتطلع لغزو أوكرانيا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الحصول على نحو ثلث إمداداته من الغاز، وسيؤدي أي انقطاع إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن نقص الإمدادات.

وحشدت روسيا نحو 120 ألف جندي بالقرب من جارتها وطالبت حلف الأطلسي بسحب القوات والأسلحة من شرق أوروبا ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي.

وقال مسؤولون أميركيون يوم السبت إن روسيا وسعت نطاق حشدها العسكري ليشمل إمدادات لمعالجة المصابين في أي صراع.
المصدر: CNBC
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