16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا...الغاز الطبيعي الأميركي الى ارتفاع
Lebanon 24
31-01-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي بنحو 8% مع افتتاحية أولى جلسات الأسبوع، ويأتي صعود الغاز الطبيعي الأميركي في ظل التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.
حيث تترقب الدول الكبرى ما سيحدث في الصراع العسكري المحتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الأحد 30 يناير إن من الضروري أن تنوع أوروبا إمداداتها من الطاقة وذلك في الوقت الذي قالت فيه بريطانيا أن هناك "احتمالا كبيرا" لأن تكون روسيا، وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي، تتطلع لغزو أوكرانيا.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الحصول على نحو ثلث إمداداته من الغاز، وسيؤدي أي انقطاع إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن نقص الإمدادات.
وحشدت روسيا نحو 120 ألف جندي بالقرب من جارتها وطالبت حلف الأطلسي بسحب القوات والأسلحة من شرق أوروبا ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي.
وقال مسؤولون أميركيون يوم السبت إن روسيا وسعت نطاق حشدها العسكري ليشمل إمدادات لمعالجة المصابين في أي صراع.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
11:34 | 2022-01-30
30/01/2022 11:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
00:44 | 2022-01-31
31/01/2022 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
Lebanon 24
تغريدة نارية من جميل السيد: "ما تلوم بعدها غير نفسك"!
05:51 | 2022-01-30
30/01/2022 05:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 12 سنة فنانة لبنانية تعود إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب 12 سنة فنانة لبنانية تعود إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
05:00 | 2022-01-30
30/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن الرواتب في لبنان.. هذا ما كشفه أحد النواب البارزين
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن الرواتب في لبنان.. هذا ما كشفه أحد النواب البارزين
07:51 | 2022-01-30
30/01/2022 07:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:17 | 2022-01-31
بعد انخفاضه إلى ما دون الـ 22 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
02:04 | 2022-01-31
خبير اقتصادي يتحدث عن الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله
01:00 | 2022-01-31
"بيوت العطلات"... خيار استثماري جديد يحتاج مزيداً من الوعي!
23:13 | 2022-01-30
أسعار النفط ترتفع وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 سنوات
16:23 | 2022-01-30
تصريحٌ جديد لوزير الاقتصاد.. هذا ما كشفه عن الأسعار والمازوت
16:00 | 2022-01-30
من الحبوب إلى الطاقة.. آثار اقتصادية هائلة إن غزت روسيا أوكرانيا
فيديو
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
Lebanon 24
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
16:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور ورخيص الثمن... إليكم التفاصيل (فيديو)
05:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو فاضح لها.. انجي خوري تنهار وتبكي وتكشف انها متزوجة برجل دين شاهدوا ماذا قالت
02:00 | 2022-01-30
31/01/2022 11:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact