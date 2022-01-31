إقتصاد

خبير اقتصادي يتحدث عن الدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:04
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لفت الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أنّ الحكومة وضعت تقديمات اجتماعية في الموازنة ولكن السؤال هو من يموّل هذه المساعدات، قائلاً: هناك خياران إمّا إيرادات من خلال الضرائب وإما طباعة الليرة من مصرف لبنان.
وأشار عجاقة إلى أنّ الضرائب ليست مباشرة بل هي على الرسوم الجمركية، معتبراً أنه يجب رفع الدولار الجمركي على السيارات ولكن في المقابل على الدولة تأمين النقل العام للناس وأن تنفّذ خططاً عدّة على هذا الصعيد.
وأوضح عجاقة أنّ هناك بعض القطاعات الذي يحتاج إلى دعم وبالتالي يجب أن يكون الدولار الجمركي له بـ 10 آلاف ليرة، بينما يجب أن يكون وفق سعر السوق في قطاعات أخرى، مستبعداً إمكان تحديد سعر ثابت، بل يمكن وضع هامش متحرّك.
وشدّد عجاقة على أنّ توحيد سعر الصرف من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر مستحيل لأنّ لذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية، مؤكداً ضرورة إقرار موازنة بأفضل الشروط الممكنة لمصلحة المواطن. 
 
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