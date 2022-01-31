إقتصاد

"البنوك الرقمية" تصل الى السوق الكويتية

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:00
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أعلن مسؤول في بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، مبيّنا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيكون بنهاية 2022.

وأكد الخميس، في فيديو بثه بنك الكويت المركزي على موقع يوتيوب، أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار".

وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج للعمل المصرفي الرقمي:

أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
والنموذج الثاني هو "الصيرفة كخدمة"، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية، في حين تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.
 
(الجزيرة) 
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