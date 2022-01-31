سعر الدولار ينخفض مجدداً.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 20850 ليرة للشراء و20900 ليرة للمبيع لكل دولار أميركي.

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم 21700 ليرة للشراء و21800 ليرة للمبيع لكل دولار أميركي.