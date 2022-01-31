بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الاثنين، على تسعيرة تراوحت ما بين 20900 ليرة للشراء و21000 ليرة للمبيع لكل دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20850 و20900 ليرة لكل دولار أميركي.