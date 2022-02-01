الخطوط القطرية تشتري 50 طائرة شحن من بوينغ بـ 20 مليار دولار

أبرمت "الخطوط الجوية القطرية" سلسلة من الإتفاقات مع شركة "بوينغ" لشراء 50 طائرات شحن من طراز "8-777" بقيمة تصل الى 20 مليار دولار في اتفاقية ستصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة "بوينغ.كما وقّع الناقل الوطني القطري مع "بوينغ" مذكرة تفاهم لشراء 25 طائرة من طراز "10-737" وطلب حقوق شراء 25 طائرة إضافية بقيمة إجمالية تصل الى 7 مليارات دولار.ومن المتوقع استلام الطائرة الأولى ضمن هذه الاتفاقية في عام 2027.وتأتي تلك الاتفاقيات على هامش زيادة أمير قطر تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الاميركية التي شهدت أيضا إبرلم الخطوط الجوية القطرية اتفاقية مع شركة "جنرال إليكتريك" لاستخدام محركات من إنتاج الشركة بقيمة تصل إلى 6.8 مليار دولار.