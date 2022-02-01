إقتصاد

بوشكيان بحث في التعاون المستمر بين وزارة الصناعة و "USAID"

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:30
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تابع وزير الصناعة جورج بوشكيان مع وفد من مشروع "دور" Daweer التابع والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) امكانات التعاون في مجال اعادة استخدام وتدوير بعض المخلفات الناجمة من نشاطات صناعية.
 
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة، وسبل تأمين التمويل لبرامج جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها لتسهيل أمور المواطنين وأصحاب الشأن، والاسراع في تلبية المطالب وتخفيف الكلفة والوقت.
 
وشكر الوزير بوشكيان القيمين على الوكالة الأميركية، متطلعاً إلى "اقامة علاقات مستقبلية متينة معها، تساعد على فتح آفاق الأسواق الأميركية أمام القطاع الصناعي ومساعدته على التصدير وفق المعايير والمواصفات الأميركية".
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