إقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 09:45
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واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق الموازية. فبعدما تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، بلغ عصرا، 19750 - 19800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
 
 
 
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