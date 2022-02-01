الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق الموازية. فبعدما تراوح صباح اليوم، ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، بلغ عصرا، 19750 - 19800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.