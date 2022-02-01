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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:00
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واصل دولار السوق الموازية انخفاضه وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 20250 - 20350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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