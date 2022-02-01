دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل دولار السوق الموازية انخفاضه وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 20250 - 20350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.