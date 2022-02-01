إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-913799-637793454853073070.jpg
Doc-P-913799-637793454853073070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل دولار السوق الموازية انخفاضه وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 20250 - 20350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20950 - 21050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
lebanon 24
02/02/2022 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هبوط بارز للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره؟
lebanon 24
02/02/2022 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هبوطه إلى ما دون الـ 21 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
lebanon 24
02/02/2022 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
lebanon 24
02/02/2022 12:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
03:15 | 2022-02-02
03:00 | 2022-02-02
01:52 | 2022-02-02
00:19 | 2022-02-02
23:00 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website