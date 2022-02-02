تراجع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3400 ليرة و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 19600 ليرة لبنانية، والغاز 16200 ليرة.وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 354400 ل.ل.البنزين 98 أوكتان: 365000 ل.ل.المازوت: 305400 ل.ل.الغاز: 257300 ل.ل.