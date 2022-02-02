ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات...اليكم التفاصيل

أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإمارتي صدرت الأربعاء 2 شباط، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات صعد 2.5% في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.فقد ارتفع قطاع المواد الغذائية والمشروبات بالمؤشر 3.71% في كانون الاول مقارنة مع الفترة نفسها العام السابق.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في كانون الاول.وقال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد إن معدل التضخم أصبح إيجابيا في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.