غوغل تقرر تجزئة أسهمها على 20.. ورد فعل إيجابي من السوق

أعلنت شركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، أن مجلس إدارتها وافق على خطط لتقسيم الأسهم بمعدل 20 مقابل 1 يوم الثلاثاء كجزء من بيان الأرباح ربع السنوية لشركة التكنولوجيا العملاقة.وعلى هذه الخلفية ارتفع سهم ألفابيت أكثر من 9% في تعاملات ما بعد السوق بعد نشر هذه الأخبار.وتأتي هذه الخطوة بعد عام ونصف من قيام شركة أبل بتقسيم أسهمها مؤخراً، حيث جزأت السهم إلى ثلاثة. وتعد ألفابيت وأبل من بين شركات التكنولوجيا القليلة التي شهدت توسّع رأسمالها السوقي إلى التريليونات، حيث اختار المستثمرون النمو المربح.وتعتزم ألفابيت تقسيم فئات الأسهم A وB وC، وفقاً لبيان الأرباح، إذ يتطلب التغيير موافقة المساهمين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيتم احتساب عمليات التجزئة على حاملي الأسهم حتى نهاية جلسة 1 تموز المقبل، على أن يحصل المساهمين على الأسهم الناتجة عن التجزئة في 15 تموز.في عام 2012، أضافت غوغل فئة ثالثة من الأسهم، الفئة C، بدون حقوق تصويت. تمتلك الشركة بالفعل أسهماً من الفئة أ، والتي تحمل صوتاً واحداً لكل سهم، وأسهم من الفئة ب، والتي يمتلكها المؤسسون والمستثمرون الأوائل عن كثب وتحمل 10 أصوات. حافظت الشركة على هيكل الأسهم هذا من خلال تغيير علامتها التجارية لعام 2015 إلى ألفابيت.أصبحت أسعار أسهم شركة ألفابيت أكثر تكلفة مؤخراً، حيث تجاوز سعر كل منها 2750 دولاراً في وقت إغلاق السوق يوم الثلاثاء، بعد أن تضاعف السعر منذ مايو 2020. ويعني انخفاض السعر أن المزيد من المستثمرين قد يكونون قادرين على تحمل الشراء بالكامل، بدلاً من الشراء الجزئي.