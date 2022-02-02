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إقتصاد
بعد تراجعه الكبير أمس.. الدولار يرتفع صباح اليوم وهذا ما سجله
Lebanon 24
02-02-2022
|
01:52
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على ارتفاع كبير حيث سجّل 20700 ليرة للبيع و20750 ليرة للشراء.
وكان قد سجل مساء أمس تسعيرة تراوحت ما بين 20250- 20350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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