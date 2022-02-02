بعد تراجعه الكبير أمس.. الدولار يرتفع صباح اليوم وهذا ما سجله

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على ارتفاع كبير حيث سجّل 20700 ليرة للبيع و20750 ليرة للشراء.

وكان قد سجل مساء أمس تسعيرة تراوحت ما بين 20250- 20350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.