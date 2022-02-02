إقتصاد

نسب التضخم ترتفع في الامارات

Lebanon 24
02-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-914057-637794005733628630.jpg
Doc-P-914057-637794005733628630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 2.50% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النقل، والمواد الغذائية، والمشروبات.

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الأربعاء، أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر.

يأتي ارتفاع التضخم في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، بعد أن كان التضخم ضمن النطاق السالب لنحو 31 شهراً متتالياً.

أوضح تقرير مركز الإحصاء، أنَّ ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لزيادة أسعار 9 مجموعات سلعية وخدمية رئيسية تشكل 52% من إجمالي إنفاق المستهلكين.

في المقابل، انخفضت أسعار ثلاث مجموعات سلعية وخدمية، على أساس سنوي، بنسب متفاوتة، وهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.6%، ومجموعة التعليم 0.2%، ومجموعة سلع متنوعة 1%.

قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد، إنَّ معدل التضخم أصبح إيجابياً في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.

أشار تقرير مركز الإحصاء إلى أنَّ جميع إمارات الدولة، سجلت ارتفاعات طفيفة في معدل التضخم تراوحت بين 0.09% و0.13%، ما عدا إمارة أبوظبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.08%، وسجلت دبي أدنى معدل ارتفاع للتضخم بين مختلف إمارات الدولة بنسبة 0.09%.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-02-02
12:00 | 2022-02-02
10:29 | 2022-02-02
10:00 | 2022-02-02
09:45 | 2022-02-02
09:24 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website