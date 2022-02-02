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إقتصاد
نسب التضخم ترتفع في الامارات
Lebanon 24
02-02-2022
|
14:00
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات 2.50% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النقل، والمواد الغذائية، والمشروبات.
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الأربعاء، أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.02% على أساس شهري في ديسمبر.
يأتي ارتفاع التضخم في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، بعد أن كان التضخم ضمن النطاق السالب لنحو 31 شهراً متتالياً.
أوضح تقرير مركز الإحصاء، أنَّ ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لزيادة أسعار 9 مجموعات سلعية وخدمية رئيسية تشكل 52% من إجمالي إنفاق المستهلكين.
في المقابل، انخفضت أسعار ثلاث مجموعات سلعية وخدمية، على أساس سنوي، بنسب متفاوتة، وهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.6%، ومجموعة التعليم 0.2%، ومجموعة سلع متنوعة 1%.
قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي عن الاقتصاد، إنَّ معدل التضخم أصبح إيجابياً في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين.
أشار تقرير مركز الإحصاء إلى أنَّ جميع إمارات الدولة، سجلت ارتفاعات طفيفة في معدل التضخم تراوحت بين 0.09% و0.13%، ما عدا إمارة أبوظبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.08%، وسجلت دبي أدنى معدل ارتفاع للتضخم بين مختلف إمارات الدولة بنسبة 0.09%.
(بلومبيرغ الشرق)
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