الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20825 - 20875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية قد تراوح صباح اليوم، ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.