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إقتصاد
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
02-02-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20825 - 20875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية قد تراوح صباح اليوم، ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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