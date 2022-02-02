14
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
02-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم 20825 - 20875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد ارتفع عصراً بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
02/02/2022 22:37:42
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
02/02/2022 22:37:42
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
02/02/2022 22:37:42
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط بارز للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
هبوط بارز للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره؟
02/02/2022 22:37:42
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
سماع دوي انفجار في بيروت وجونية.. اليكم التفاصيل
03:26 | 2022-02-02
02/02/2022 03:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قيمة المساعدات المالية التي ستحصل عليها الأسلاك العسكريّة
15:52 | 2022-02-01
01/02/2022 03:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
Lebanon 24
مفاجأة جديدة على أبواب المصارف
04:45 | 2022-02-02
02/02/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
قطع الطرقات مستمر.. اليكم ابرزها
03:13 | 2022-02-02
02/02/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-02-02
نسب التضخم ترتفع في الامارات
12:00 | 2022-02-02
مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022
10:29 | 2022-02-02
بيان هامّ لنقابة أصحاب السوبرماركت عن أسعار السلع... ماذا جاء فيه؟
10:00 | 2022-02-02
مشروع سكة حديد تربط العراق مع 10 مدن سعودية... هذه تفاصيله
09:45 | 2022-02-02
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:24 | 2022-02-02
الإسكوا: عملتان عربيتان تفقدان أكثر من 80 في المائة من قوتهما الشرائية.. لبنان بينهما!
فيديو
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"سكودا" تكشف عن أحدث سياراتها... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
14:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاب مصري ينقذ طفلا من الموت!
04:28 | 2022-02-02
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
سورية الجنسية: زوجة وديع الشيخ تلفت الأنظار.. ومعلومات عنها تُكشف للمرة الأولى (فيديو)
02:00 | 2022-02-02
02/02/2022 22:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact