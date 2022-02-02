دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم 20825 - 20875 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد ارتفع عصراً بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.