إيرادات Spotify تفوق التوقعات...اليكم التفاصيل!

أعلنت Spotify عن نتائجها المالية للربع الرابع يوم الأربعاء والتي فاقت توقعات وول ستريت، على الرغم من انخفاض السهم بعد أن أعطت الشركة توجيهات ضعيفة للمستخدمين النشطين شهريًا للربع الأول من عام 2022.ووصلت الإيرادات 3.025 مليار دولار بارتفاع 24% على أساس سنوي ونحو 8% على أساس ربع سنوي مقابل 2.98 مليار دولار المتوقعة.وتكبدت الشركة خسائر للسهم الواحد: - 0.23 دولار مقابل 0.44 دولار متوقعة.وبلغت عائدات الأقساط 2.58 مليار دولار بزيادة أكثر من 22%، في حين بلغت الإيرادات المدعومة بالإعلانات 443 مليون دولار.وقال الرئيس التنفيذي دانييل إيك إن Spotify قد نفذت بالفعل "عدة تدابير هي الأولى من نوعها للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة وتوفير قدر أكبر من الشفافية" .