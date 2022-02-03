إقتصاد

إيرادات Spotify تفوق التوقعات...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-914358-637794731784976910.jpg
Doc-P-914358-637794731784976910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت Spotify عن نتائجها المالية للربع الرابع يوم الأربعاء والتي فاقت توقعات وول ستريت، على الرغم من انخفاض السهم بعد أن أعطت الشركة توجيهات ضعيفة للمستخدمين النشطين شهريًا للربع الأول من عام 2022.

ووصلت الإيرادات 3.025 مليار دولار بارتفاع 24% على أساس سنوي ونحو 8% على أساس ربع سنوي مقابل 2.98 مليار دولار المتوقعة.

وتكبدت الشركة خسائر للسهم الواحد: - 0.23 دولار مقابل 0.44 دولار متوقعة.

وبلغت عائدات الأقساط 2.58 مليار دولار بزيادة أكثر من 22%،  في حين بلغت الإيرادات المدعومة بالإعلانات 443 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي دانييل إيك إن Spotify قد نفذت بالفعل "عدة تدابير هي الأولى من نوعها للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة وتوفير قدر أكبر من الشفافية" .
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:35 | 2022-02-03
05:00 | 2022-02-03
03:01 | 2022-02-03
02:35 | 2022-02-03
01:45 | 2022-02-03
00:30 | 2022-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website