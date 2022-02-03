إقتصاد

بوشكيان والسفير البريطاني بحثا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Lebanon 24
03-02-2022 | 05:35
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أجرى وزير الصناعة جورج بوشكيان مع سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد جولة أفق حول العلاقات المشتركة بين لبنان وبريطانيا وسبل الدفع بها وتطويرها وتعزيز التعاون والشراكة والتبادل التجاري بينهما ودراسة إمكانات التصدير من لبنان إلى السوق الانكليزي.

وعرض بوشكيان رؤيته لتحديث العمل الإداري في وزارة الصناعة تمهيدا لتسهيل أمور الصناعيين وذلك عبر إقامة الإدارة الإلكترونية والحوكمة الرشيدة المستندة إلى الشفافية وتقديم المعاملات وتسجيلها وانهائها الكترونيا توفيرا للوقت والكلفة، وربط الإدارة المركزية بشبكة مع المصالح الإقليمية داخل الوزارة، ومن ثم التوسع نحو ضمّ الجمارك والوزارات المعنية الأخرى.

وطلب بوشكيان دعم السفير لتنفيذ المشروع الذي اعتبره أساسيا لإصلاح الإدارة.

ووافقه كولارد الرأي، مشيرا إلى أنه" سيرى سبل الدعم لتحويل المشروع إلى حقيقة".

كما تناول البحث أهمية دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيزها وخلق بيئة استثمارية حاضنة لها وتشجيع أصحابها على الدخول بشراكات وعقد اتفاقات لصناعات تكاملية وتحويلية والتي يجب ان تشكل عصب القطاع الصناعي  الذي هو ركيزة الاقتصاد الوطني وأحد الأركان الأساسية للنهضة وتحقيق النمو  وتأمين فرص عمل جديدة وزيادة التصدير.
المصدر: الوكالة الوطنية
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